Au vu de son combat depuis tant d’années pour l’avoir, ce nouveau-né a des allures de divin enfant. "Deux fécondations in vitro n’ont rien donné, confiait-elle encore le mois dernier dans une interview accordée à Ici Paris. J’étais démoralisée. J’avais du mal à croiser des femmes enceintes ou des poussettes dans la rue."

C’est ce même magazine qui annonce qu’à 46 ans, Adriana Karembeu a accouché de son premier bébé le 17 août, à Monaco. La petite fille de 3,3 kilos se prénomme Nina et arrive tel un miracle dans la vie du mannequin slovaque et de son mari et homme d’affaires, Aram Ohanian.

© REPORTERS







