C'était LA mauvaise question, celle qui n'était pas appropriée à ce moment...

Dans la vie, il y a un temps pour tout. Et Blake Lively a perdu patience face à ce journaliste. En soi, parler « chiffon » sur un tapis rouge, c'est banal. Sauf que cette fois, il s'agissait d'un événement spécial et la question ne s'y prêtait pas du tout. Invitée d'honneur à la soirée « Power of Women » organisée par le magazine Variety à New York, l'actrice venait y défendre son engagement contre la pédopornographie. Un journaliste s'approche d'elle et lui pose une question sur son look du soir...

"Vous n’êtes pas sérieux ? Vous voulez vraiment parler look aujourd’hui ? Et de ce que les femmes bâtissent ? Auriez-vous posé cette question à un homme ?". La suite de sa réponse a été filmée et postée sur Twitter. "Nous devrions nous sentir plus concernés, et on peut changer et aider une femme a évoluer. Donc, vous pouvez me poser une autre question." Ce que le journaliste a directement exécuté.