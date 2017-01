L'actrice se livre sans détour dans une interview à Psychologies Magazine. Et si elle a fait le tour de sa rupture avec Jean Dujardin, elle n'a pas tiré une croix sur un avenir en duo.





Alexandra Lamy, la Chouchou de la France entière continue d'afficher un sourire éclatant mais ces dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Il y a trois ans, en 2013, un an après le sacre de Jean Dujardin à Hollywood pour The Artist, le couple se séparait. Une véritable déflagration dans la vie de l'actrice pour qui Loulou et Chouchou à la ville, c'était à la vie, à la mort !

Alors que Jean Dujardin se pose des questions et trouve des réponses dans sa rencontre avec une jeune patineuse artistique, Nathalie Péchalat (avec qui il aura d'ailleurs une petite fille), Alexandra Lamy préfère s'effacer pour prendre le temps de soigner ses blessures à l'âme.

Elle part habiter à Londres pour changer d'air et profiter de l'énergie de sa fille, la belle Chloé Jouannet, se met à tourner dans des films et des téléfilms où elle dévoile d'autres facettes de son jeu et partant, de sa personnalité. Et a pris le temps d'aller à la rencontre... d'elle-même. « J’ai pris du temps pour me retrouver, être sûre d’être de nouveau bien avec moi-même, solide, pas dans le regret. » confie-t-elle dans une grande interview pour Psychologies Magazine ce mois-ci.





L'amour n'a pas encore refait surface dans sa vie et la jolie blonde l'admet avec une pointe de malice : « C’est stressant de voir que le champ des prétendants se resserre ». et globalement, elle a aussi connu l'angoisse d'une solitude existentielle : "C’est très dur de se retrouver seule à plus de 40 ans, surtout pour une femme avec enfants, j’en connais beaucoup qui en souffrent", explique-t-elle.

Cependant le regret ne fait pas partie de sa vie et Alexandra Lamy continue d'aller de l'avant avec l'énergie qu'on lui connait et elle en est désormais persuadée, le meilleur est à venir !