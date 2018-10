La chanteuse a écrit Qui de nous deux? , un conte pour enfants. Il sera distribué gratuitement par Unilever dans les magasins Carrefour dès ce 17 octobre.

L'an dernier, Julie Taton avait signé son premier livre pour enfant. Il avait été offert dans les magasins Carrefour par Unilever. Forte de son succès, la société a réitéré son action de Saint Nicolas. Cette année, c'est Alice on the Roof qui signe un petit bijou. Un livre qui lui ressemble : décalé , drôle et enfantin. Le pitch ? Saint-Nicolas et Père Noël ne peuvent pas se supporter. En vacances, ils se retrouvent, par hasard, au même endroit, sur la plage de Koksijde. Lequel des deux va rester sur place et profiter d'un repos mérité, loin de son ennemi juré?

Ce livre est une petite bouffée d'oxygène, avant les fêtes. Les mots choisis sont justes et drôles. Le ton est parfait et séduit les enfants (et les parents). Les dessins, d'un illustrateur suédois, sont délicieusement rétro et collent bien au style de la chanteuse. Il y a aussi des clins d'oeil à la pétillante auteure, comme la couleur rose omniprésente dans le livre.