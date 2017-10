L'actrice suédoise a dit oui à l'acteur germano-irlandais, à Ibiza, dans la plus stricte intimité.

Depuis le tournage deen 2014, Alicia Vikander et Michael Fassbender, 29 et 40 ans, ne se quittent plus. Il y a un an en 2016, la presse people évoquait une rupture, ce que l'actrice suédoise s'était empressée de démentir dans le Vogue.

Après 3 ans de relation, ils ont même décidé de se marier. Fidèle à leur credo "Pour vivre heureux, vivons cachés", la cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité. Ils avaient choisi une destination ensoleillée, Ibiza, et la fête s'est déroulée dans une superbe propriété si l'on en croit les photos.





