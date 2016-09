Alicia Vikander-Michael Fassbender : les amoureux discrets

People

Les deux tourtereaux d'Hollywood sont apparus pour la première fois ensemble sur un tapis rouge à la Mostra.

"Ca y est, on les a !". Voilà ce que les photographes de la Mostra de Venise ont dû se dire quand ils ont fixé sur pellicule Alicia Vikander et Michael Fassbender, amoureux et complices sur le tapis rouge. C'est l'un des couples les plus romantiques d'Hollywood. L'un des plus discrets aussi.





Que sait-on de leur histoire ?

Leur rencontre

Ils se sont rencontrés en 2014 sur le tournage de "Une vie entre deux océans", film de Derek Cianfrance à qui l'on doit aussi le sublime drame Blue Valentin. Le film, qu'ils ont présenté à Venise cette semaine, raconte l’histoire d’un gardien de phare et de sa femme qui décident d’élever un bébé sauvé d’un canot échoué. Michael Fassbender et Alicia Vikander interprètent ce couple.

Si le coup de foudre a eu lieu sur le tournage, les deux tourtereaux s'étaient déjà croisés (et plus) auparavant " lors de fêtes au cours du Festival du film de Toronto et aux BAFTA ", comme l'avait confié un jour la jeune actrice de 28 ans.

Leur discrétion

"Pour vivre heureux, vivons cachés", tel est le credo des amoureux. Leur apparition commune à la Mostra est la première en deux ans de relation. Lors de la cérémonie des Oscars en 2016, qui a sacré Alicia Vikander meilleure actrice dans un second rôle, Michael Fassbender ne l'accompagnait pas sur le tapis rouge. Mais il était bien présent dans la salle pour embrasser sa douce au moment du sacre.





Leur carrière, entre films indépendants et grosses productions

Les deux acteurs européens - elle est suédoise, il est germano-irlandais - ont très vite ébloui Hollywood. Michael Fassbender est révélé en 2008 par le film Hunger de Steve McQueen. Suivront plusieurs succès : Inglorious Basterds, Fish Tank, Shame et Twelve Years a Slave, Steve Jobs mais aussi des blockbusters comme X-Men.

Alicia Vikander, baignée dans la danse classique et le théâtre depuis son enfance, connaît la consécration sans son pays en 2011 avec le film suédois Pure. Il faudra attendre 2015 pour que ses talents soient reconnus à l'international. Elle se fait notamment remarquer pour son interpréation d'un robot dans le thriller de science-fiction indépendant Ex-Machina. Elle participe aussi à des blockbusters comme le film d'espionnage de Guy Ritchie Agents très spéciaux : Code UNCLE. Elle est aussi à l'affiche de Jason Bourne cet été. En 2016, elle reçoit l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle dans The Danish Girl. Elle y interprète Gerda Wegener, portraitiste du début du XXème siècle, épouse de Lili Elbe, née Einar Wegener, interprété par Eddie Redmayne sacré meilleur acteur.





Ce qu'il dit d'elle

Dans l’émission Good Morning America ce jeudi, l'acteur de douze ans son aîné a confié avoir été ébloui par la beauté et les talents d’actrice d’Alicia Vikander. "Elle est incroyable, elle est si courageuse, elle n’a pas peur d’accentuer le côté mauvais d’un personnage. Elle m’a tout de suite impressionné" , a affirmé Michael Fassbender.

Ce qu'elle dit de lui

"J'ai pu travailler avec l'un des meilleurs acteurs que nous ayons et ça rend les choses plus faciles "...