Amber Heard/Johnny Depp : la saga continue

Du neuf dans ce divorce houleux.

Vous pensiez ne plus entendre parler de la séparation de Johnny Depp et Amber Heard réglée à l'amiable avec un gros chèque? Détrompez-vous. Amber Heard est à nouveau furieuse . Il y a quelques jours, la jeune actrice avait annoncé qu'elle verserait les sept millions de dollars du divorce à deux associations. Seulement, Johnny Depp aurait décidé de faire le versement pour elle. Un communiqué rapporte que l'acteur "honorera la promesse de Mme Heard jusqu'au dernier centime", ajoutant que "Mme Heard a donné à de merveilleuses causes, que monsieur Depp respecte grandement".

Mais pour l'actrice, il s'agit là d'une manoeuvre de l'acteur pour bénéficier d'avantages fiscaux. "Si Johnny Depp veut chan­ger l'ac­cord, nous insis­tons sur le fait qu'il doit donner 14 millions de dollars, ce qui, avec les réduc­tions fiscales qu'il aurait, va équi­va­loir à son obli­ga­tion de paie­ment envers Amber", a-t-elle communiqué.