Heureuse en couple avec le miliardaire saoudien Hassan Jameel, la chanteuse avoue s'être "sentie coupable de prendre du temps pour (elle)" mais elle pense que "c'était aussi parce qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui en valait la peine". Des propos qui ne devront pas plaire à son ex, le rappeur canadien Drake. Les deux anciens amants ne sont d'ailleurs plus en très bons termes. Lors de la cérémonie des Videos Music Awards de 2016, le Canadien avait remis à Rihanna le prestigieux prix Vanguard en lui dévoilant sa flamme avec un discours un peu trop mielleux. Rihanna se souvient de ce moment particulier et déclare s'être sentie "gênée et embarrrassée" par la déclaration de Drake. "Je n'aime pas recevoir trop de compliments. Je n'aime pas être embarrassée publiquement". Depuis lors, les deux ne sont pas "amis mais pas ennemis non plus"...