Angelina Jolie demande le divorce de Brad Pitt

People

L'actrice américaine Angelina Jolie a demandé le divorce de son époux Brad Pitt après deux ans de mariage et 12 ans passés ensemble, a annoncé le site people TMZ.

Angelina Jolie a demandé la garde de leurs six enfants, et requis au juge qu'il permette des visites à Brad Pitt, précise le site américain habitué des scoop people, qui avait notamment le premier annoncé la mort de Michael Jackson.

Angelina Jolie "date la séparation au 15 septembre 2016" dans les documents de demande de divorce, précise TMZ.

"Elle ne veut pas que Brad ait la garde physique partagée" des enfants, "juste la garde légale partagée", souligne le site.

Brad Pitt et Angelina Jolie avaient tourné ensemble le film "Mr. et Mrs Smith", sorti en 2005. Après ce tournage, l'acteur américain avait divorcé d'avec l'actrice Jennifer Aniston, épousée en 2000, et rejoint la vie de Angelina Jolie avec laquelle il élevait depuis six enfants - dont trois adoptés en Asie et en Ethiopie.

Ils s'étaient mariés en 2014.