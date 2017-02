Impossible de passer à côté. Ce mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, célèbre les amoureux. Certains voient peut-être ce jour comme une "fête commerciale" ridicule, d’autres y voient le moment idéal pour montrer à quel point leur moitié a de l’importance.

Du côté du petit écran, certains animateurs et certains journalistes passeront leur Saint-Valentin ensemble. On pense, par exemple, à Audrey Crespo-Mara, présentatrice du 20 heures de TF1, et Thierry Ardisson, animateur de Salut les terriens ! sur Canal +, ou encore Vincent Cerutti, animateur de TF1, et Hapsatou Sy, animatrice de D8. Ces derniers fêteront d’ailleurs une Saint-Valentin particulière cette année, non pas à deux mais à trois puisque la petite Abbie a montré le bout de son petit nez en septembre dernier.

Chez nous, plusieurs couples se sont également formés sur le petit écran. On pense notamment à Adrien Devyver et Julie Denayer, journalistes officiant sur des chaînes concurrentes, RTBF et RTL-TVI. Tout comme le reporter Quentin Warlop et la présentatrice météo Daniela Prepeliuc.

Certains ont également trouvé l’amour sur la même chaîne de télévision. C’est le cas d’Anne Ruwet et Thibaut Roland, deux journalistes de RTL, qui vivent leur idylle depuis seulement deux mois.

Le couple phare de la maison d’à côté n’est autre que celui formé par Sébastien Nollevaux et Anne-Laure Macq, deux animateurs d’On n’est pas des pigeons. Cette dernière a d’ailleurs un avis mitigé sur la Saint-Valentin : "Je n’aime pas l’idée d’aller au restaurant pour la Saint-Valentin ou d’offrir de gros cadeaux. Mais je ne suis pas du tout contre la Saint-Valentin non plus. C’est un sentiment bizarre. Disons que ce n’est pas une fête que j’attends mais qui fait plaisir quand même", confie l’animatrice. "J’aime faire des petites surprises toute l’année donc ce cadeau en particulier n’a pas beaucoup d’importance dans l’ensemble. Mais, j’essaye tout de même de trouver un petit truc rigolo, un clin d’œil qui fait plaisir. Le problème ? Je m’y prends toujours à la dernière minute." (rire)





Ces animateurs télé qui ont trouvé leur valentine sur la même chaîne ou chez la concurrence

Anne Ruwet et Thibaut Roland





Quand deux fans du ballon rond tombent sous le charme l’un de l’autre, ça ne peut faire que des étincelles. Depuis deux mois, Anne Ruwet et Thibaut Roland, deux animateurs sportifs de Club RTL, vivent leur love story et ne se cachent plus !





Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux





Leur couple n’est plus un secret pour personne. Depuis un peu plus de deux ans, les deux animateurs vedettes d’On n’est pas des pigeons, Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux, roucoulent. Ils se sont cependant affichés dans les médias il y a peu.





Adrien Devyver et Julie Denayer





Ils viennent de maisons concurrentes mais sont loin de se faire la guerre. Adrien Devyver, animateur de Vis ta mine et du Grand Cactus sur La Deux, et Julie Denayer, journaliste de Face au juge et Indices sur RTL-TVI, se sont mariés en juin 2015 en Belgique.





Quentin Warlop et Daniela Prepeliuc





Voilà encore un couple évoluant sur deux chaînes différentes. L’un est reporter sur La Une, l’autre présentatrice météo sur RTL-TVI. Quentin Warlop et Daniela Prepeliuc vivent le grand amour depuis cinq ans et se marieront cet été !