Les langues continuent de se délier après les accusations contre Harvey Weinstein et Gilbert Rozon.

L’humoriste l’a révélé dans le cadre d’une interview donnée en Facebook Live au magazine Télé Star : elle a aussi été victime d’une agression sexuelle à 22 ans. Un directeur de café-théâtre "me raccompagnait à l’hôtel et me disait : Laisse-moi te faire l’amour comme une bête ! et j’avais dit : Toi, tu arrêtes tout de suite sinon je ne reviens plus jamais dans ton café-théâtre ! J’avais dit ça et ça l’avait calmé parce que déjà à l’époque je remplissais les cafés-théâtres." Bien que décédé en 2013, le réalisateur britannique Michael Winner (Un justicier dans la ville) est aussi pointé du doigt par trois femmes dont les actrices Debbie Arnold et Cindy Marshall-Day.