On se souvient de son visage fermé, de ses yeux qui ne montraient rien, de son silence, de ses lèvres pincées alors qu'elle sortait de la maison new-yorkaise qui dissimulait le désastre de sa vie avec Dominique Strauss-Kahn en 2011, après l'affaire du Sofitel. Un silence et un soutien indéfectible avant de rompre au printemps 2012 « en 24h » puis de demander le divorce en mars 2013.

Anne Sinclair a décidé de rompre 6 ans de silence qui ont dû renfermer tellement de souffrance. Et, en promotion pour la sortie de son ouvrage "Chro­nique d’une France bles­sée", elle s'est livrée avec une vérité affirmée et des mots simples dans une interview que la journaliste a accordé à Sophie des Déserts, de Vanity Fair France. A lire dans le numéro de mars du magazine.

Est-on vraiment obligé de revenir là-dessus ?





Pourtant, elle marque d'abord sa réticence : «Cette histoire va donc me poursuivre jusqu'à ma mort ?», se questionne l'ancienne directrice et fondatrice du Huffington Post français. «Mais merde alors ! Est-on vraiment obligé de revenir là-dessus ?» Et s'insurge contre «cette tendance qui veut que la transparence soit devenue une exigence absolue». Mais peut-être faut-il en passer par un témoignage public pour en tourner la dernière des pages...

On a tout dit et tout entendu sur l'amour passionnel qui a lié la journaliste star de TF1, Anne Sinclair à l'économiste charismatique et homme politique décidé et charmeur. 20 ans de mariage, terminé dans les scandales de New York et du Carlton lillois, l'opprobre et les blessures. A tel point qu'on avait du mal à comprendre cette femme de tête qui soutenait encore le paria. C'était « un homme à terre » dit-elle simplement.

De son mariage, elle garde désormais des questionnements et une sensation de malaise. Au sujet des nombreuses liaisons de Strauss-Kahn mises à jour à l'occasion du grand déballage, elle affirme : « Je ne savais rien, je fais confiance, je fliquais rien. Il y a du déni de la femme qui ne veut pas voir. Mais quand j’avais des doutes, car j’en ai eu des doutes, Domi­nique me donnait toutes les assu­rances. » Rassurant, présent, il lui répétait «Il n'y a que toi», confie-t-elle. Toujours amoureuse, aveuglée, elle ne creusait pas plus avant.

Un mari pervers, impossible





Imaginer Dominique Strauss-Kahn coupable de viol, elle ne pouvait même pas l'envisager. Sophie Des Déserts note qu'elle ne « pouvait accepter l'idée d'un mari pervers ». Mais l'histoire du Carlton les rattrape et là, les voiles, les oeillères, tombent.

Elle se dit elle-même d'une « naïveté éton­nante » avant de réussir à donner un coup de pied au fond pour remonter à la surface. Et s'enfuir pour ne plus revenir. « Je me demande parfois si vingt ans de ma vie ont été vingt ans de mensonges », souligne-t-elle sobrement.