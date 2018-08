La royauté a souhaité un bon anniversaire à la duchesse sur les réseaux sociaux.





À peine arrivée, déjà adoptée. L’anniversaire de Meghan Markle, qui fête ses 37 ans ce 4 août, a encore été l’occasion de trouver que l’ancienne actrice est pleinement intégrée à la famille royale.

D'Elizabeth II à Kensington Palace

« Un joyeux anniversaire à Sa Majesté la duchesse de Sussex », pouvait-on lire sur le compte « The Royal Family », qui représente la reine Elizabeth II et le prince Philip sur Twitter. Le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles ont, via leur compte « Clarence House », aussi adressé un message à Meghan Markle : « Nous souhaitons à Sa Majesté la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire ». Enfin, Kensington Palace a remercié les nombreux fans pour leurs messages. « Merci à tous pour vos mots touchants adressés à l’occasion de l’anniversaire de la duchesse de Sussex ».