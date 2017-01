Grosse frayeur pour l’acteur espagnol de 56 ans.





Après avoir été victime d’un malaise cardiaque jeudi dernier, l’interprète du Masque de Zorro a été hospitalisé, comme l’indique The Sun. En cause ? Au milieu de son entraînement physique, Antonio Banderas a ressenti de fortes douleurs à la poitrine. Si l’ex de Mélanie Griffith va devoir lever le pied, sa batterie de tests a toutefois rassuré les médecins qui l’ont laissé sortir quelques heures plus tard.