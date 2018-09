"Tu te demandes pourquoi je n'aime pas t'appeler ma copine? ", a lancé Glenn Weiss à son amie, présente dans la salle. " Parce que je veux t'appeler ma femme ."

Le cinéaste de 57 ans a décidé de demander sa compagne Jan Svendsen en mariage en direct sous le feu des projecteurs, de quoi marquer la 70e cérémonie des Emmy Award.

La bague que le réalisateur a portée au doigt de sa future épouse est tout un symbole: c'est l'alliance de sa mère, décédée deux semaines auparavant.

Quelques minutes plus tard, Matthew Rhys, récompensé pour son rôle dans la série "The Americans", a expliqué que sa partenaire à l'écran et dans la vie, Keri Russell, lui avait confié, avant qu'il ne monte sur scène: "Si tu me demandes en mariage, je te mets un coup de poing dans les dents ".

Inconnu du grand public, le réalisteur Glenn Weiss a été récompensé pour sa réalisation de la cérémonie des Oscars. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette demande inédite, le cinéaste a réussi à marquer les esprits.