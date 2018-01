L'acteur était au centre d'une polémique à cause de l'importante différence salariale avec sa collègue féminine.

Le film "All the money in the world" rassemblait un joli gratin de stars : Mark Wahlberg, Michelle Williams et Kevin Spacey. Les récentes accusations sexuelles planant sur ce dernier ont néanmoins conduit le réalisateur Ridley Scott à le remplacer par Christopher Plummer. Un contre-temps qui a obligé toute la production à retourner des scènes où Kevin Spacey, évincé, apparaissait.

Pour ces "heures supplémentaires", Mark Wahlberg avait touché un "extra" de 1,5 million de dollars tandis que son égale féminine, Michelle Williams, n'avait reçu que... 800 dollars.

L'acteur a annoncé sur Twitter ce 13 décembre qu'il ferait don de cette somme à l'association Time's up, un fond de défense légale pour les victimes d'inégalités, d'abus, de violences et de harcèlement sexuel au travail. Le tout, au nom de Michelle Williams.

"Ces derniers jours, le montant de mon salaire pour retourner des scènes du film « All the money in the world » est devenu un important sujet de discussion. Je soutiens à 100% la cause pour l’égalité salariale et fais don, au nom de Michelle Williams, de mes 1,5 million de dollars aux fonds de défense légale Time’s Up."

L'actrice s'est quant à elle confiée au magazine Elle US : "Cette journée-là n’est pas à propos de moi. Mes collègues actrices m’ont soutenu, mes amis activistes m’ont prié de donner de la voix et les hommes de la situation ont écouté et pris des mesures. Si nous avons vraiment envie d’un monde équitable, cela demandera des efforts et des sacrifices. Aujourd’hui est un des jours les plus impérissables de ma vie et cela grâce à Mark Wahlberg, WME (ndlr : l'agence productrice des deux stars) ainsi qu’à une communauté d’hommes et de femmes qui ont participé et partagé cette affaire."

L'agence WME s'est également engagée à verser 500.000 dollars à Time's up. Un petit pas vers l'égalité salariale.