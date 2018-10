La chanteuse de 26 ans aurait beaucoup de mal à contrôler ses émotions.





Depuis deux semaines, elle enchaîne les crises de panique et serait très déprimée. Selena Gomez a même dû être transférée en urgence à l'hôpital à deux reprises, révèle le site américain TMZ ce 10 octobre.

"Crise" et "pétage de câble"

C'est au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles que la star la plus suivie sur les réseaux sociaux a été placée à la fin du mois de septembre. Un lieu où la chanteuse a eu énormément de mal à contrôler ses émotions. Une source n'hésite pas à parler de « crise » et de « pétage de câble » Ce « choc émotionnel » serait lié à un fort déficit de globules blancs dans l'organisme de Selena Gomez. Un manque qui découlerait de sa transplantation de rein en 2017, précise Paris Match. C'est désormais sur le côte Est du pays qu'elle recevrait un traitement. « Elle est entourée par sa famille et elle reçoit beaucoup de soutien. Elle va déjà mieux », a confié un proche à People.

Il y a deux semaines, l'ex de Justin Bieber annonçait à ses 144 millions de followers Instagram qu'elle souhaitait faire un break vis-à-vis des réseaux sociaux afin de prendre du recul. Et c'est sur cette même publication que ses fans, inquiets, lui souhaitent un prompt rétablissement.