L’ex du talentueux rappeur américain, retrouvé sans vie à 26 ans, lui a adressé un message touchant sur Instagram.





Elle a finalement brisé le silence. La chanteuse Ariana Grande s’est exprimée pour la première sur les réseaux sociaux depuis la mort prématurée de son ancien petit ami Mac Miller, le 7 septembre dernier. Le natif de Pittsburgh, qui n’a jamais caché ses problèmes avec la drogue, aurait fait une overdose.

"Je suis tellement triste"

"Je t'ai chéri depuis le jour où je t'ai rencontré quand j'avais 19 ans et ce sera toujours le cas. Je n’arrive pas à croire que tu n’es plus là. Je n’arrive pas à le réaliser. Nous avons parlé de cela. Tellement de fois", écrit la star qui avait quitté le rappeur au mois de mai dernier. "Je suis tellement furieuse. Je suis tellement triste, je ne sais pas quoi faire", ajoute-t-elle alors que certains l’accusent d’être directement responsable de sa mort sur les réseaux sociaux avec le hashtag #arianakilledmac.

"Tu étais mon ami le plus cher. Pour longtemps. Au-dessus de tout. Je suis désolée de ne pas avoir pu guérir ou enlever ta souffrance, je le voulais vraiment", lit-on encore. "La plus gentille, la plus tendre des âmes avec des démons qu'elle n'a jamais mérités. J'espère que tu vas bien maintenant", conclut-elle.

Une belle complicité, à la scène comme à la ville

Son message touchant est accompagné d’une vidéo où l’on voit le visage de Mac Miller s’illuminer lorsqu’il se rend compte qu’il est filmé par son ex. La complicité du duo était effectivement évidente, comme lorsqu’ils se retrouvaient sur scène pour chanter ensemble « My Favorite Part », un titre issu de l’excellent The Divine Feminine en 2016.