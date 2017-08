Un cliché de lui torse nu fait le tour de la toile...

En Angleterre, on ne jure que par le prince Harry. Le rouquin de la famille royale est la coqueluche des jeunes filles. Mais désormais, il a de la concurrence ! Car son cousin Arthur de Chatto, 23e dans l'ordre de succession au trône, vient d'avoir 18 ans. Et, à voir les clichés sur Instagram, il a bien grandi ! Il est également très actif sur Instagram et vit sa vie d'ado. Sa dernière publication a fait le tour des réseaux sociaux, posant en caleçon et dévoilant les muscles de ses bras et de son torse. Une publicité dont se passerait sans doute la dynastie britannique vu que le compte d'Arthur est depuis passé en "privé".

Que de changements ! Arthur Chatto, petit fils de la princesse Margaret, soeur d'Elizabeth II et fils de Sarah et Daniel St George Chatto, était le petit page de la reine en 2012. Il vient d'être diplômé au collège Eton dans le Berkshire. Il y suivait un programme de formation au service militaire dans le but de rejoindre l'armée comme ses cousins. En attendant, il est inscrit à l'université d'Edimbourg comme son grand frère Sam.