Arthur se fâche vraiment avec ses voisins bruxellois

L’animateur persiste en déposant encore un autre dossier pour son projet immobilier à Uccle.

"Son nouveau projet, qui doit rentrer de manière imminente, garderait intacts les arbres et maintiendrait le manoir, nous précise la présidente du comité de quartier Floride-Langeveld, Chantal de Brauwere. Mais, par contre, il y aurait toujours trois immeubles et toujours aussi hauts !"

Ce qui continue à fortement gêner les voisins. Piscines sur le toit, magnifique manoir et trois immeubles (au lieu des deux permis par les contraintes urbanistiques du quartier) : voici le rêve d’Arthur pour ses projets immobiliers pharaoniques belges. "Avec ce nouveau projet sous la table, il montre qu’il veut rentabiliser son terrain."

Installé en Belgique depuis plusieurs années, l’animateur français (Vendredi tout est permis sur TF1) a un projet de construction d’un lotissement luxueux qui ne ravit pas du tout le voisinage de ce quartier d’Uccle. "Le manoir est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural de Bruxelles et certains des arbres […] sont des spécimens remarquables, explique Chantal de Brauwere dans le magazine VSD qui sort ce vendredi . Je ne parle même pas des nuisances causées par les piscines sur le toit et des vis-à-vis avec le voisinage."

La Bruxelloise condamne donc les projets immobiliers de ce genre en raison, notamment, des arbres qui sont abattus. "On n’a pas le droit de détruire ce poumon vert et ce pan du patrimoine local. À Bruxelles, les terrains sont rares et beaucoup de maisons ont été démolies au nom de la spéculation immobilière."

Quant aux voisins, ils ne comptent pas se laisser faire. Si un accord pour l’achat d’un manoir a été passé et une demande de permis d’urbanisme a été déposée, les voisins s’opposent à la destruction de la bâtisse et du domaine qui l’entoure. En colère, ses derniers ne veulent pas le laisser démolir ou défigurer le patrimoine local. "S’il faut entre 3 et 6 mois pour savoir si le manoir va être classé ou non, Arthur va donc bel et bien encore déposer un projet", conclut la présidente du comité de quartier Floride-Langeveld. Même s’il n’est pas encore au stade public, son nouveau projet fait donc aussi face à cette pétition qui a rassemblé 300 signatures (au lieu des 150 requises) pour sauver le manoir. Bref, si vendredi tout est permis pour Arthur… en Belgique, non !