Une nouvelle vie s'offre à eux !





Trois ans après leur séparation, Ben Affleck et Jennifer Garner ont enfin bouclé leur divorce. Le 5 octobre dernier, ils ont ainsi signé les papiers officialisant leur nouveau statut. Un acte symbolique qui a eu lieu chez Jennifer Garner tout juste après que Ben Affleck est sorti de cure de désintoxication pour soigner son addiction à l'alcool. Malgré la tromperie dont a été victime Jennifer Garner, les deux ex-tourtereaux ont réussi à garder des relations amicales pour le bien de leurs trois enfants. C'est d'ailleurs elle qui avait conduit l'acteur dans son centre de cure.





Après tant de rebondissements et d'épreuves, Ben Affleck a manifestement eu envie de célébrer sa nouvelle vie en compagnie de sa petite amie de 22 ans. Ils ont ainsi profité d'un week-end dans le Montana où, au vu des photos, ils ont pêché et se sont baladés au bord de l'eau.













Shauna Sexton, la nouvelle conquête de Ben Affleck, travaille comme assistante vétérinaire et est accessoirement mannequin pour Playboy. Elle avait rendu plusieurs fois visite à son boyfriend alors qu'il était en cure. Selon plusieurs magazines people, cette relation inquiète fortement l'entourage de Ben Affleck. La jeune femme ne cache en effet pas son goût pour la fête et l'alcool. Ben Affleck parviendra-t-il à rester sobre malgré les tentations? La jeune femme a répondu aux critiques et assuré qu'elle ferait tout pour aider l'acteur à combattre ses vieux démons.













Jennifer Garner a, elle aussi, complètement tourné la page de son mariage. Elle a été aperçue ce dimanche en train de visiter un centre pour aider les femmes victimes de viols. Sa carrière se porte également pour le mieux puisqu'elle est le personnage principal du film Peppermint actuellement au cinéma.