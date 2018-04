Les efforts caritatifs du DJ suédois, mort le 20 avril à l'âge de 28 ans, ont été mis en lumière à la suite de sa mort tragique, annoncent divers médias britanniques.

Une organisation suédoise, Radiohjälpen, l'a notamment signalé sur Twitter. La secrétaire générale de l'association a remercié l'artiste sur le réseau social. "Reposez en paix Tim Bergling (NdlR : le vrai nom d'Avicii) et MERCI parce que vous avez jeté les bases de Hunger Help avec votre généreuse contribution - un million d'euros - à Radiohjälpen."

En 2012, Avicii avait également organisé une tournée de 27 dates pour Feeding America, afin de faire don d'un million de dollars pour ce réseau de banques alimentaires aux Etats-Unis.

Evoquant sa fortune en 2013, Avicii avait déclaré : "J'ai découvert quand j'ai commencé à gagner de l'argent que je n'en avais pas vraiment besoin. Quand vous avez un tel excès d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus raisonnable, la plus humaine et la plus évidente est de donner aux personnes dans le besoin".

Certains médias évaluent que le DJ a amassé des montants nets à hauteur de 85 millions de dollars US. Il se serait servi d'une partie importante pour des dons à des œuvres de charité.

Suite au décès, la famille du jeune homme a publié une lettre ouverte dans laquelle elle signalait notamment qu'il "s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification [des choses], la vie, le bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix."