Romano Nervoso, Senso (ex-Joshua), Nico de Mistercover ou encore Cédric Gervy participent aussi à cette reprise mythique de "We Are The World" qui sortira ce 25 décembre.

Initiée par Michael Jackson et Lionel Ritchie en 1985 des suites de la famine en Éthiopie, cette chanson connaît donc une version belge signée Nicolas Scamardi du groupe Coverballs. Objectif ? Donner un élan de générosité en cette période de Noël mais aussi rendre hommage à notre scène rock dont B.J. Scott et Fanny Gillard de la RTBF. Plus d’infos sur le Facebook de Coverballs.