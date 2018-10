Avec The Weeknd, c'est à nouveau le grand amour, le chanteur l'a prouvé pour l'anniversaire des 22 ans de sa belle.





Depuis juillet dernier, les jeunes tourtereaux filent à nouveau le parfait amour. Et le montrent ! Bella Hadid et The Weeknd affichaient d'ailleurs avec complicité leur bonheur complet en s'embrassant sans façon dans les rues de New York le 9 octobre dernier, jour de l'anniversaire de Bella. La top model fêtait ses 22 ans. Dans un bar de Big Apple, leur baiser n'est pas passé inaperçu : même The Weeknd lui-même l'a filmé et posté sur son compte Instagram, histoire de souhaiter un "Happy Birthday" à son "Angel".





Et la famille alors ?

Gigi qui n'est jamais en reste pour célébrer et complimenter sa jeune soeur lui a fait une nouvelle déclaration en légende de photos où la belle Bella souffle les bougies de son incroyable gâteau. "Je célèbre mon incroyable petite soeurette @bellahadid ce soir ! 22 ! !!! Je n'arrive pas à y croire. Te voir briller et partager ta lumière d'amour avec le monde me remplit de fierté, (...). Je t'aime au-delà des mots, mon ange papillon. Bonne journée, bonne année - tu mérites ce qu'il y a de mieux !!!!!!!!!!!!"

Alors que sa mère, Yolanda Hadid est allée fouiller dans ses archives perso pour ressortir cette adorable photo d'une toute petite Isabella, avec une déclaration d'amour maternel et même passionné à la clé : "Joyeux 22e anniversaire à ma petite fille de toujours, que cette année soit ta meilleure année, remplie de tout l'amour, la santé et le bonheur que tu mérites. Merci de m'avoir donné le cadeau de la maternité et de m'avoir permis de te guider à travers les moments bons et les plus difficiles de la vie. Je suis si fière de l'extraordinaire jeune femme résiliente que tu es devenue et de l'âme compatissante que tu es. J'aime ton extraordinaire capacité à voir le bien en tout et en chacun........ Ta plus grande force n'est pas la beauté extérieure que les gens voient et jugent dans le monde, mais la force magnétique angélique que tu portes dans ton cœur, la chose que nous ressentons tous quand tu touches nos vies..........."





Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Mohammed Hadid, son papa a comparé sa fille à du miel et a posté deux photos dont une où il monte les marches de Cannes à son bras. Avec un commentaire tplus concis mais touchant : "C'est un honneur de t'avoir comme fille. Je suis fier de toi tous les jours. Tu me fais sourire à chaque fois que je pense à toi. Tu es un enfant que chaque mère et chaque père désirent. Je t'aime Bella. Joyeux anniversaire mon enfant.