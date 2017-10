La presse people les annonçait en couple en juin 2017. Toutefois, un "proche" avait à l'époque déclaré à Hollywood Life que la mannequin de 21 ans avait été très déçue par le rappeur, ce qui avait mis fin à leur relation.

La star des podiums avait ensuite définitivement fait taire les rumeurs en démentant officiellement une quelconque relation avec son ami sur Twitter.

Seulement voilà : les rumeurs repartent de plus belle depuis que Drake a entièrement payé le 21ème anniversaire de Bella Hadid. Et le démenti de Yolanda, la maman de la top, n'a pas suffi à faire taire les rumeurs. "Ils ne sont qu'amis!", avait-elle pourtant affirmé la semaine dernière sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live. En vain ! Ce n'est pas tant le fait qu'il ait déboursé une grande somme d'argent qui a mis la puce à l'oreille des observateurs mais plutôt le soupçon qu'il s'agit en réalité d'un cadeau que le rappeur aurait fait à son amoureuse.

Il faut dire que Bella Hadid et Drake se connaissent depuis longtemps et, lors de soirées mondaines, ils apparaissent généralement très proches.

De plus, l'entourage des deux people affirme régulièrement aux médias qu'ils sont en couple mais qu'ils veulent tout faire pour être les plus discrets possibles.

Bella Hadid qui avait reçu une mise en garde amicale de l'ex de Drake, Rihanna, ne tiendrait pas à ébruiter leur relation avant d'être sûre de ne pas se faire briser le coeur. Elle avait en effet très mal vécu le fait que son ex, le chanteur de The Weeknd, se mette en couple avec Selena Gomez quelques mois à peine après leur rupture.