Le top model qui vient de fêter ses 21 ans ressemble beaucoup à la chanteuse italienne et ex-mannequin célèbre. Elle en est aussi totalement fan et le fait savoir...





On avait déjà remarqué que Bella Hadid aimait le style de Carla Bruni quand celle-ci défilait sur les podiums et lui rendait parfois des hommages clins d'oeil avec des tenues, un chapeau ou une coupe de cheveux qu'avait pu porter la célèbre top model des années 90 désormais chanteuse. Et au-delà du style, les pommettes hautes et le regard de chat de l'une et de l'autre les font de toutes façons se ressembler.

Il y a peu, la top model a posté une photo sur sa story Instagram montrant le nouvel album de Carla Bruni avec cette légende : « Cette incroyable femme sait tout faire !!!!! Je t'aime Carla Bruni ».

© Story Instagram Bella Hadid



Amusant : le producteur de French Touch dans lequel Carla Bruni reprend des titre américains qu'elle adore et les tourne à sa manière "so frenchy" n'est autre que David Foster qui fut le beau-père de Bella Hadid entre 2011 et 2015.





Le jeu des ressemblances...