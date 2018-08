Reviendra ? Reviendra pas ? Il faudra bientôt instaurer des études en belmondologie pour s’y retrouver dans les éventuels projets cinématographiques de l’un des comédiens français les plus populaires de tous les temps. Depuis des mois, les informations contradictoires se succèdent sans qu’on sache encore qui croire.

Tout est parti d’une déclaration d’Antoine Duléry, en décembre 2017, dans Sud Presse. Il y affirme que dans le prochain film de Fabien Onteniente, Le Coup du chapeau, Bébel sera son partenaire : "Jean-Paul tiendra le premier rôle. Ce sera un vrai road movie. Une sorte d’hommage."

La réaction de Belmondo ne se fait pas attendre. "Non, non, non, c’est pas vrai", répond-il sur BFMTV. Ce qui ne décourage pas Fabien Onteniente. Quelques jours plus tard, il annonce sur CNews que la signature du contrat et la visite médicale de Bébel "auront lieu la semaine prochaine. Le tournage commencera le 29 janvier".

Les prises de vues n’ont toujours pas débuté. Elles sont désormais prévues pour le mois d’octobre. Mais après avoir démenti l’info/intox de Duléry, Jean-Paul Belmondo vient de démentir le démenti d’Onteniente. "Pour le moment, je ne fais pas le film, déclare-t-il dans Var Matin. Ce projet est en sommeil. Mais si un beau projet se présente, je le ferai." Avant de conclure qu’il souhaitait que "les choses soient bien faites", sans préciser ce qu’il entendait par là.

Son "pour le moment" laisse quand même la porte ouverte à une participation. D’autres démentis de démentis pourraient donc encore suivre.