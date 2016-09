Benoît Michel: "Oui, j’ai une gueule de jeune premier… et je n’ai pas envie d’en changer"

People

Benoît Michel, du succès de Clem à celui de La vengeance aux yeux clairs est le nouveau chouchou de ces dames. Et il le vaut bien! Entretien.

Il est beau gosse. C’est indéniable. Et on ne peut pas s’empêcher de le lui faire remarquer…" Ce n’est pas une insulte de toute façon ! J’ai une gueule de jeune premier, je n’ai pas envie de faire de la chirurgie pour en changer ! (rires) Donc, il faut faire avec. Et puis c’est bien, je suis content. Il y a des jeunes premiers - comme Di Caprio et Bradley Cooper, des beaux mecs - qui ne font pas forcément des rôles de jeunes premiers !" C’est là tout le challenge pour Benoît Michel, très remarqué dans Clem (où il incarne Jérôme, désormais époux de ladite Clem) : se départir un peu de son physique. Pas question cependant de se bander les yeux devant La vengeance aux yeux clairs, où il incarne Alexandre, un jeune homme au cœur de l’histoire d’Olivia, l’héroïne, "qui n’a pas du tout les mêmes valeurs que son père et ses frères", nous explique Benoît, sourire charmant (mais pas charmeur) aux lèvres. "Enfin, il se dit très différent d’eux, mais je pense qu’il n’est pas si différent. On vient de sa famille, on ne renie pas ça."

Ce rôle-ci d’Alexandre, on vous l’a proposé directement ?

"Ce rôle-ci, oui ! J’ai sauté sur l’occasion… J’avais besoin de rôles différents de ce que je propose en ce moment à la télévision. Je voulais changer un peu de ce côté gendre idéal, gentil, doux,…Après, je reste le gentil des méchants dans cette série ! (rires) Mais on doute. On ne sait pas trop, au fil des épisodes, si je suis un gentil ou un salaud. Le côté familial aussi de cette série me plaisait beaucoup."

Vous avez rempilé pour une nouvelle saison de Clem… L’envie d’être dans cette série est toujours la même chez vous, depuis 2013 ?

"Je pense que parfois en allant trop vite dans certaines histoires de Clem , on perd peut-être un peu de monde. Je pense qu’il faut prendre plus de temps pour raconter les choses… ou qu’il y ait moins de personnages, comme ça on rentre plus dans le sujet. Sinon, on survole, on reste sur du premier degré. Cela peut être frustrant, autant pour les téléspectateurs que pour les acteurs. Mais après, c’est de la télévision très grand public, on n’est pas là pour refaire le monde, on est là pour toucher un message positif. C’est ça que je reproche parfois à Clem : je pense qu’à certains moments, ça ne devrait pas finir forcément bien. Ça pourrait être : le cancer, ça ne se termine pas toujours bien. Ça touchera les gens. Et c’est ce que cherche Clem : que les gens s’identifient. Eh! bien, tout n’est pas toujours rose dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de raconter des choses négatives de la vie."

Ça veut dire que vous, vous recherchez aussi des rôles plis sombres ?

"Plus engagés, on dira. Après, je ne suis pas frustré. Je suis jeune… je suis une jeune pousse, quoi ! Mais c’est vrai que j’ai envie d’incarner des personnages plus complexes. Mais je n’ai pas peur des cases car je n’y crois pas aux étiquettes. C’est à toi à démontrer que tu peux faire autre chose. Et du travail, c’est du travail, c’est très agréable. Et puis, je viens du théâtre, j’ai ma compagnie et je joue beaucoup. Je me donne des rôles plus complexes, moins lisses !"