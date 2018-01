A l'occasion de la nouvelle année, Sophie Tapie, la fille de l'ancien propriétaire de l'OM et d'Adidas a publié une photo sur son compte Instagram avec son papa ajoutant en légende "Bonne année ! Nous allons continuer à nous battre en 2018 !".

Le cancer de l'homme d'affaires avait été médiatisé par une interview sur France 2 avec Laurent Delahousse. "Ça fait partie du parcours improbable", avait-il confié. "Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter que l’on va aller vers l’épreuve ultime qui est la mort… Je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s’ajoute à celles que je viens de vivre depuis quelques années."