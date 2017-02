Beyoncé a affolé la Toile dans la nuit de mercredi à jeudi.

Après avoir posté un cliché annonçant qu’elle attendait des jumeaux, l’épouse de Jay Z a comptabilisé en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire des millions de likes. Soit plus de 8 millions en moins de 24 heures, record absolu. Le dernier étant détenu par Selena Gomez sirotant son Coca-Cola en juin dernier (plus de 6,2 millions de likes). Sans parler des chiffres fous de Twitter. Dans le premier quart d’heure qui a suivi l’annonce, il y avait 17.000 tweets par minute sur le sujet. Au total, elle a généré plus d’un demi-million de tweets en 45 minutes. Tout ça pour une grossesse, annoncée le jour où débutaient les célébrations de l’histoire des Noirs aux USA (pour montrer une fois de plus son engagement en faveur des Afro-Américains) et alors que des rumeurs parlent déjà d’une insémination artificielle au vu de sa fausse couche d’il y a deux ans...

Mais, au même titre que son album Lemonade qui réglait ses comptes avec l’infidélité de son mari, tout cela était forcément calculé à dix jours de la cérémonie des Grammy Awards où elle est nommée dans neuf catégories. Un baby bump gardé secret, histoire que l’on se concentre sur sa musique et non sur son ventre rond. Celui-là qu’elle expose nu et à tout va sur Instagram aujourd’hui.

Et aussi pour que la chnateuse puisse ensuite dévoiler la vidéo de la nouvelle campagne de sa ligne de vêtements Ivy Park. Communicante hors pair, Queen B n’a même pas prévenu Coachella ("elle empruntera juste la grande chaise de Dave Grohl qui s’était cassé le pied à l’époque" a rétorqué avec humour le festival californien) qu’elle ne saura pas s’y produire en avril. Histoire que personne ne se doute que Blue Ivy aura des petits frères, sœurs ou les deux. Beyoncé ou la wonder woman du (show) business.