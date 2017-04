La famille va s'agrandir dans quelques semaines, la chanteuse attend des jumeaux. Et pour que tout le monde soit bien installé, le couple aurait jeté son dévolu sur une gigantesque villa de Bel Air à Los Angeles.

Cela fait presque trois ans que Beyoncé et Jay Z cherchent à acheter. Rien ne semblait leur correspondre jusqu'à aujourd'hui. D'après le site Page Six, Queen B et son mari auraient enfin trouvé. Ils auraient d'ailleurs fait une offre de 120 millions de dollars pour cette maison de 2800 m², le propriétaire en demandant 135 millions.

Cette gigantesque demeure dispose de huit chambres, 11 salles de bain, un studio d'enregistrement, un garage pour 15 voitures, un spa, un sauna, un hammam, etc. A l'extérieur, la surface est de 930 m² avec notamment quatre piscines et un terrain de basket. S'ils obtiennent cette villa, nul doute qu'ils auront assez de place pour y installer les jumeaux et leur grande soeur Blue Ivy. En tout cas, sur le site de l'agence immobilière, il est indiqué qu'elle est vendue...