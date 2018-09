La Queen l'a annoncé sur Instagram dans un post qui raconte sa vie "parfaite".

Beyoncé a eu 36 ans ce 4 septembre. Et c'est l'occasion pour elle de faire le bilan de l'année écoulée. Une année presque parfaite, si l'on en croit son message : "Je suis devenue mère de 3 enfants. J'ai allaité des jumeaux. J'ai sorti un album avec mon mari, je suis remontée sur scène à Coachella après ma grossesse, etc. Et, last but not least, elle confirme qu'elle a renouvelé ses voeux avec son mari Jay-Z, après dix ans de mariage.





La publication a déjà récolté plus de 7 millions de "like", confirmant le succès du couple "The Carters", comme ils se sont récemment rebaptisés pour leur album en commun.

Beyoncé a fête son anniversaire en Sardaigne avec sa famille. Sa mère, Tina Knowles, a posté une photo très mignonne de Beyoncé petite, accompagnée d'une déclaration d'amour à sa fille.