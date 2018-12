Après Paul Mc Cartney à la fin du mois de novembre, c'est au tour d'une autre grande star internationale de se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. Il s'agit de Bono, le chanteur du groupe irlandais U2. L'homme a immortalisé la scène dans une courte vidéo publiée sur Instagram lors de son déplacement à Saint-Barthelemy la semaine dernière.





Johnny Hallyday et Bono étaient très proches. En 2007, Bono avait écrit "I am the blues" pour l'artiste français. Ce sont d'ailleurs les paroles de cette chanson qu'il fredonne devant la tombe de Johnny, toujours très fleurie et décorée.





Le leader de U2 termine son enregistrement sur les paroles suivantes : "Un an déjà, Johnny Hallyday. Tu es à Saint-Bath. On pense à toi". Un bel hommage.