Leonardo DiCaprio et Brad Pitt s'engagent fermement contre l'Amérique de Donald Trump. Dans une vidéo de quatre minutes, publiée sur le site NowThisNews, et relayée à la fois sur Twitter et sur Instagram, les deux stars d'Hollywood appellent les électeurs aux votes. DiCaprio n'a jamais caché son caractère militant et notamment vis-à-vis de la protection de la planète. C'est d'ailleurs un peu grâce à l'acteur de 43 ans que la population de tigres du Bengale a doublé depuis 2009 au Népal, grâce à son financement généreux d'un projet de préservation de l'animal. Cette fois, il a saisi l'occasion des élections de mi-mandat, ce 6 novembre, pour faire passer un message à ses compatriotes, aux côtés de Brad Pitt, avec qui il partage l'affiche de Once upon a time in Hollywood, signé Tarantino.

Pour rappel, il s'agit d'élection visant à renouveler la Chambre des représentants (435 sièges) et un tiers du Sénat américain (100 sièges). Un scrutin de haute importance, puisqu'il a le pouvoir d'accorder ou non une majorité parlementaire au président américain. Et ce n'est pas nouveau, Hollywood est le premier front de résistance contre l'actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump.

"Le futur est entre vos mains"

"Le futur de l'Amérique est entre vos mains. Du contrôle des armes à la politique migratoire, les enjeux sont nombreux importants. L'accès à un air et une eau pure est menacé tout comme l'accès au système de santé", déclare Leonardo DiCaprio. Brad Pitt rappelle que ces élections auront un impact sur les "réformes de la justice, du changement climatique, du financement de l'éducation et même des conditions de droit de vote". Les acteurs rappellent l'importance de ces élections et tentent à leur manière de mobiliser les citoyens. Leur but? Que chacun puisse se rendre à un bureau de vote et de faire en sorte que chaque voix compte. Mais surtout d'empêcher les républicains de remporter ce scrutin, dont l'enjeu déterminera si les Américains veulent - ou non - conserver Donald Trump comme président.

Depuis quelques semaines, les acteurs et actrices incitant au vote s'accumulent sur la toile. La grande majorité d'entre eux étant favorables aux démocrates. Parmi eux, on peut compter Sophia Bush (One Tree Hill), Sarah Paulson (American Horror Story), Jim Parsons (Big Bang Theory), Laura Prepon (Orange is the New Black), Alycia Debnam Carey (Fear The Walking Dead), Lena Headey (Game of Thrones), Olivia Wilde etc.