Brad Pitt surpris et attristé par la demande de divorce d'Angelina

L'acteur n'a appris que peu de temps avant les médias qu'Angelina Jolie déposait une demande de divorce.

L'annonce de ce divorce entre les deux stars d'Hollywood a surpris tout le monde, même le principal intéressé. Brad Pitt n'a appris la volonté d'Angelina Jolie que quelques heures avant les médias. "Cette décision a été prise pour le bien des enfants" a déclaré l’avo­cate de l'actrice. Sous le choc, il se dit scandalisé par cette manière de procéder et estime que sa future ex-femme a mis leurs enfants en danger en doutant de ses qualités de père.

Selon certains proches, cette séparation est tellement soudaine et difficile qu'un retour en arrière est inenvisageable. Brad Pitt aurait confié ce mardi à des amis être "complètement dégoûté". Dans un communiqué de presse envoyé au magazine People, il réagit : "Je suis très attristé par cette séparation, mais ce qui importe le plus désormais, c'est le bien-être de nos enfants. Je demande à la presse de les laisser tranquilles durant cette période difficile".

A présent, Brad Pitt étudie avec ses avocats la meilleure stratégie à adopter face à cette procédure de divorce, pour lui, mais surtout pour protéger ses enfants.

Une aventure avec Marion Cotillard ?

Selon le tabloïd américain New York Post, Angelina Jolie ne lui reprocherait pas uniquement la manière d'éduquer leurs six enfants, mais aussi des infidélités répétées de Brad Pitt. Elle aurait d'ailleurs engagé un détective privé pour vérifier si son mari avait une relation avec Marion Cotillard sur le plateau du film Alliés. Cette rumeur ébranle l'actrice française qui se dit "dévastée", elle qui attend un enfant de l'homme qui partage sa vie, Guillaume Canet. "Marion et Guillaume sont parfaitement heureux et ce type de déclarations n’est pas ce que Marion souhaite entendre " a déclaré un proche du couple au Daily Mail.