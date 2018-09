Il y a douze ans, l’ouragan Katrina dévastait la Nouvelle-Orléans. Plusieurs stars hollywoodiennes s’étaient mobilisées pour aider les habitants à retrouver un logement.

Parmi elles, Brad Pitt et son association Make it Right. Les 26,9 millions de dollars que l’acteur a dépensés pour 150 des maisons écoresponsables ont eu leur effet mais les habitants ont vite déchanté en découvrant, des années plus tard, des problèmes de moisissure et de construction. Si l’association promet de réparer les dégâts, certaines personnes se sentent toutefois lésées et portent plainte contre Brad Pitt et son association pour vices cachés.

Décidément, après sa séparation d’avec Angelina Jolie, Brad Pitt n’a pas encore fini de faire face à la justice…