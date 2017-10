Brigitte et Emmanuel Macron fêtent ce 20 octobre 2017 leurs dix ans de mariage. Mais leur amour dure depuis bien plus longtemps : il se connaissent depuis le début des années nonante. Brigitte était alors professeure de français. Elle animait par ailleurs des ateliers de théâtrale. C'est là qu'elle rencontrera un élève charismatique, celui qui allait devenir son deuxième époux. C'est le coup de foudre. Elle a 39 ans, il en a 15. Brigitte est mariée et a trois enfants. La famille du jeune homme n'est pas d'accord. Emmanuel Macron part à Paris, Brigitte Auzière poursuit sa vie à Amiens. Mais la flamme ne s'éteint pas. "Nous étions tous deux inséparables malgré des vents contraires", raconte Emmanuel Macron dans son livre Révolution!. Brigitte Macron divorce en 2006, déménage à Paris et épouse, en 2007, son jeune amoureux.

Elle a été une alliée de taille pendant la campagne présidentielle. Toujours présente aux côtés de son mari, elle doit aussi affronter les critiques sur leur différences d'âge, quand il ne s'agit pas d'attaques sur son physique. Emmanuel Macron lui avait rendu hommage le jour de sa victoire. "A Brigitte toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi", avait-il déclaré. Elle prend aujourd'hui son rôle de Première Dame à coeur, avec simplicité.

Emmanuel et Brigitte s'aiment et, même sous les flashs des photographes, ne se privent pas de gestes tendres et de regards complices."Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie", a déclaré récemment Brigitte Macron dans un long entretien pour le magazine Elle.