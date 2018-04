Pour la presse américaine, le couple était notamment protégé par un « Ricky Martin français » lors de leur visite officielle.





Nul doute que les Macron ont fait sensation lors de leur passage aux États-Unis. Mais outre le caban rose flashy de Brigitte et les embrassades entre les présidents français et américain, ce sont les gardes du corps du couple qui ont fait tourner la tête des Anglo-saxons.

"La force de sécurité la plus hot de la scène politique internationale"

Ainsi ELLE US affirme que le couple Macron dispose de la « force de sécurité la plus hot de la scène politique internationale ». Le magazine s’est même entiché d’un mystérieux « Ricky Martin français » chargé de protéger Brigitte Macron. Du côté du Royaume-Uni, le Daily Mail a même consacré un article entier à cet ancien gendarme qui aurait été choisi par la Première Dame en personne pour assurer sa sécurité. Le tabloïd a été subjugué par son style impeccable et ses cheveux parfaitement coupés.

© Le "Ricky Martin français" est à droite des Macron. - REPORTERS

© Pour des raisons de sécurité, son identité est gardée secrète. - REPORTERS

À Washington, ce sont le chic à la française et un brin de folie qui se sont emparés de certains médias.