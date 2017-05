Il est fini le temps où la chanteuse se négligeait et déprimait. Elle est dédsormais très très tonique... et sexy et tient à la prouver





Ses concerts à Las Vegas impliquent une forme olympique... Alors Britney Spears fréquente avec assiduité une salle de sport pour être au top ! Et elle en fait profiter ses fans sur Instagram et sur Facebook avec ces photos où elle apparaît musclée, (et sexy) légendée : "Retour à la salle de sport...Etirement et course tout le temps"