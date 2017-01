L’année 2017 commence en beauté pour Britney Spears qui n’est plus un cœur à prendre. En effet, la chanteuse serait tombée sous le charme du mannequin et entraîneur personnel qu’elle a rencontré sur le tournage de Slum­ber Party, Sam Asghari, dont le corps en ferait saliver plus d’une. Amoureuse, l’interprète de Oops, I did it again a d’ailleurs officialisé leur relation sur Instagram en publiant une photo où l’on peut les voir dans les bras l’un de l’autre, le sourire aux lèvres.