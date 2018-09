Après plusieurs mois de bataille judiciaire, Britney Spears a finalement accepté de verser "plusieurs milliers de dollars supplémentaires" à son ex Kevin Federline comme le rapporte The Blast.





Séparé en 2007 pour "désaccords insurmontables", le couple avait eu deux fils prénommés Sean Preston (13 ans) et Jayden James (12 ans). "Trop vieux" pour poursuivre sa carrière de chorégraphe, Kevin Federline - qui touchait déjà 30.000 dollars de pension alimentaire par mois - assurait pourtant ne plus avoir les moyens de financer le train de vie luxueux de ses fils. Si la fortune de la diva de la pop est estimée à plus de 200 millions de dollars, son ex-danseur obtient ici un sacré pactole !