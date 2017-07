Madonna en est convaincue, elle a été volée par quelqu'un de son entourage. Le 8 juillet dernier, la reine de la Pop a appris que Gotta Have Rock and Roll était en possession de courriers privés dont une lettre manuscrite émanant de son ancien compagnon, le rappeur Tupac Shakur. " J'ignorais que la lettre de Tupac n'était plus en ma possession. Je ne l'ai jamais vendue ou offerte à qui que ce soit", s'est empressée de déclarer Madonna.





Les responsables de la vente aux enchères ont également assuré qu'il y aurait des " culottes portées par Madonna" ainsi qu'une " brosse avec ses cheveux dessus". L'interprète de Like a Prayer, Frozen ou encore Hung Up a une petite idée sur l'identité de la personne responsable de ces vols. Il s'agirait d'une ex-amie, proche de la chanteuse. " Il semble évident que Darlene Lutz a trahi ma confiance pour obtenir mes biens sans mon consentement."