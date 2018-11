Le couple princier, qui attend son premier pour le printemps 2019, va quitter Londres et s'installer au Frogmore Cottage, à Windsor.

Leur nouvelle résidence, qui était un cadeau de mariage de la part de la reine, se compose de dix chambres, d'une crèche et d'un studio de yoga, activité appréciée de la duchesse. Des rénovations sont à prévoir car le cottage est actuellement divisé en cinq unités afin d'héberger le personnel du palais.

En vue de la naissance de leur premier enfant, Meghan Markle et le prince Harry souhaitaient avoir davantage d'intimité et prendre leur distance avec le prince William et son épouse Kate Middleton. Windsor est un lieu familier et surtout apprécié du prince et de sa femme, qui y ont notamment célébré leur union en mai dernier. Le Frogmore Cottage est aussi le décor des photos officielles des fiançailles du duc et de la duchesse de Sussex.