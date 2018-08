Un peu moins people que sa grande sœur Pauline Ducruet, Camille Gottlieb s’est livrée sur sa vie privée lundi dernier. La plus jeune des enfants de la princesse Stéphanie de Monaco, née de son union avec le garde du corps Jean-Raymond Gottlieb, s’est prêtée au jeu des questions/réponses sur l’application Instagram.

La jeune fille qui vient juste de fêter ses 20 ans le 15 juillet dernier n’a reculé devant aucune question. On y apprend d’ailleurs qu’elle est célibataire, qu’elle est plutôt attirée par un "brun aux yeux clairs", qu’elle parle couramment trois langues : le français, l’italien et l’anglais. Et qu’elle est en train d’étudier le russe. Mais aussi, qu’elle étudie la communication à Nice, qu’elle raffole des pâtes, bien plus que des pizza et, surtout, qu’elle serait capable "de restreindre son confort quotidien pour sauver des animaux. Je préfère me priver de certaines choses, pour la cause animale". Rien d’étonnant quand on voit son profil Instagram et les nombreuses photographies d’elle et de son chien ou plutôt de ses chiens.

La jeune femme en a également profité pour mettre fin aux rumeurs concernant le couple qu’elle formerait avec le joueur de football Mbappé : "Les rumeurs des médias sur Mbappé et toi sont-elles vraies ?" Sa réponse est claire : "Non, et c’est la dernière fois que je réponds à une question à propos de ce sujet." Il y a un peu plus d’un an, le 21 mai 2017, elle postait sur son Instragram une photo d’elle et du joueur, récemment devenu champion du monde avec l’équipe nationale française. Ce cliché avait suscité de nombreux questionnements. L’affaire est donc close depuis lundi.