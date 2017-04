Une véritable métamorphose...

Récemment, Cara Delevingne avait opté pour des cheveux à la garçonne. Un grand changement qui n'était en réalité qu'une autre étape intermédiaire après le carré. Le mannequin avait déjà prévenu ses fans qu'elle devrait couper pour les besoins d'un film. A peine habitués à sa nouvelle coupe, ils vont connaître un choc: cette fois, elle a tout rasé !

Le Daily Mail vient de publier quelques clichés volés. Déjà ce week-end, on pouvait s'attendre à la métamorphose suite à une story postée sur son compte Instagram.

Pourquoi ce changement si brusque? Cara Delevingne incarnera bientôt au cinéma une adolescente qui apprend qu'elle n'a plus qu'une année à vivre. Il s'agit du film Life in a year. La voilà donc qui rejoint le club récent des rasées comme Kristen Stewart, Zoë Kravitz et Katy Perry, sauf qu'elle n'a vraiment plus un poil sur le caillou.