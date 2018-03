Cette fois, Carla Bruni a utilisé Instagram pour marquer son soutien indéfectible à son mari dans la tourmente.





Il était devant les Français hier soir jeudi 22 mars lors d'une longue interview exclusive sur TF1. S'il a convaincu quelqu'un, c'est bien son épouse. Suite à cela, Carla Bruni a sorti une photo gros plan de son "Raymond" (comme elle l'appelait dans une de ses chansons) en compagnie d'elle-même. Une photo un peu floue aux couleurs de fête...

En légende, rien moins qu'une déclaration d'amour et d'admiration en trois langues : "Je suis fière de toi mon amour, comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort et comment tu restes debout envers et contre tout et dans toute cette boue. Sono fiera di te amore, come sei forte, come sei chiaro , come sai resistere a tutto questo fango - I’m proud of you my love. You are righteous, clear and strong. I’m proud of your dignity against all odds and of how you always stand straight no matter how low the strikes can be."

Les haters devraient s'en donner à coeur joie... Ceux-là même qui lui reprochaient de poster une photo de sa rencontre avec Aznavour tandis que Nicolas Sarkozy était en garde à vue...