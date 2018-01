Une "jolie petite fille" de 3.4 kg est arrivée dans la famille de Kim et Kanye West.





"Elle est là", écrit ainsi la femme de Kanye West sur son compte Twitter. "Kanye et moi sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de notre jolie petite fille, peut-on lire sur le site TMZ. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers notre mère porteuse qui a réalisé nos rêves avec le plus grand cadeau qu’elle puisse nous offrir, et envers nos merveilleux médecins et infirmières pour leur attention particulière. North (4 ans) et Saint (2 ans) sont particulièrement ravis d’accueillir leur petite sœur." Né en bonne santé, le bébé - dont on ne connaît pas encore le prénom - pèse 3,4 kg.