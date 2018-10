Charlotte Casiraghi a accouché d'un deuxième garçon dans la nuit de lundi à mardi, selon Voici.





Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam sont aux anges. En effet, selon Voici, la fille de Stéphanie de Monaco a donné naissance à son deuxième enfant. Pour rappel, entre l’ex-princesse de Gad Elmaleh et le fils de Carole Bouquet, le coup de foudre fut rapide en mars 2017. Quelques mois après, la jeune maman de 32 ans (d’un petit Raphaël, 5 ans avec l’humoriste) tombait enceinte. Et toujours selon Voici, la nuit de lundi à mardi, à la maternité du Centre hospitalier Princesse-Grace à Monaco, Charlotte a mis au monde un petit garçon !