Vendredi dernier, l’actrice Carrie Fisher, interprète de la mythique princesse Leia dans la saga Star Wars , a été victime d’une crise cardiaque à bord du vol reliant Londres à Los Angeles. La comédienne de 60 ans aurait cessé de respirer 15 minutes avant l’atterrissage, rapportent des témoins.

Rapidement prise en charge, Carrie Fisher a été transportée aux urgences du centre médical UCLA pour recevoir "les meilleurs soins possibles" , confie son frère Todd Fisher qui ajoute que sa sœur est "sortie des urgences" mais toujours en soins intensifs. L’actrice n’est donc pas encore sortie d’affaire à l’heure qu’il est.

L’annonce de son hospitalisation a évidemment secoué la toile. "Que la force soit avec Carrie Fisher ce soir", "Si j’apprends demain que #CarrieFisher est décédée je prends le chemin du côté obscur et je démonte le Père Noël. #prayforLeia", "Ce que je veux pour Noël c’est que Carrie Fisher s’en sorte et qu’elle continuera à nous faire sourire dans Star Wars ! #CarrieFisher" ou encore "S’il te plaît 2016, tu as été assez merdique. C’est Noël alors garde #CarrieFisher ma princesse, en vie", voilà plusieurs des nombreux messages d’internautes que l’on peut lire sur Twitter depuis vendredi dernier.

Quelques heures après l’annonce de la mauvaise nouvelle, Harrison Ford, interprète de Han Solo dans Star Wars, a également réagi dans les colonnes de The Hollywood Reporter : "Je suis sous le choc et très attristé d’entendre cette nouvelle à propos de ma tendre amie", déclare l’acteur qui a toujours été très complice avec Carrie Fisher. "Mes pensées vont vers Carrie, sa famille et ses amis", conclut-il. Que la force soit donc avec la princesse Leia en cette fin d’année 2016 !