Cassandra Foret, héroïne de best-seller

Il s’en passe des choses pour la jeune Cassandra Foret ! Cavalière émérite, mannequin à ses heures, la petite sœur de Jade s’est lancée aussi, comme nous vous le révélions il y a quelques mois, dans la chanson. Le mois de septembre devrait d’ailleurs voir naître son deuxième single, après la reprise de Premiers frissons d’amour. À seulement 16 ans, ce joli brin de jeune fille voit toutes les portes s’ouvrir devant elle. Même les plus dérobées…

Car c’est aujourd’hui le monde de la littérature qui lorgne sur la jeune femme, apprend-on en exclusivité. Une jeune écrivain à succès, Sophie Auger, auteure déjà de plusieurs best-sellers, dont Him, Dimitri et Alia, Les voleurs de l’ombre, s’intéresse de près depuis un petit temps à Cassandra. Les romans de Sophie Auger, très prisés par un lectorat féminin, mêlent amour et passion. Le dernier en date (avant parution de Betrayed, le 9 septembre prchain), comprenant deux tomes en édition ebook (et au choix, en version hot ou plus soft…), met en scène la belle et fragile Alia. Sur la couverture du roman, une jeune femme blonde… Le portrait craché de Cassandra Foret. Et ce n’est pas une coïncidence.

De source proche du jeune mannequin et chanteuse belge, on apprend en effet que Sophie Auger a avoué vouloir faire de la jeune fille sa muse littéraire. Et le physique de son héroïne, Alia, est directement inspiré de celui de Cassandra, qu’elle suit depuis un petit temps sur les réseaux sociaux.

Luc Besson, le choix rêvé

La prochaine étape : adapter ses histoires passionnelles sur grand écran. Et y emmener Cassandra par la même occasion. "Puisque vous l’avez demandé, je vous présente l’actrice francophone que j’ai choisie pour incarner Alia si un jour le film est produit… Jeune, blonde, à la beauté magnétique. Mutine à la silhouette frêle et l’air fragile qui cache un tempérament de feu… comme notre Alia !" C’est ainsi que l’auteure a présenté à ses lectrices, sur sa page Facebook, Cassandra Foret.

Pour cette dernière, il ne s’agirait pas d’une première incursion dans le monde du 7e Art. À 10 ans déjà, Cassandra se faisait en effet remarquer dans le film Amer. Pour l’adaptation d’Alia, certains aiment à rêver à un Luc Besson derrière la caméra…